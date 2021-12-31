В Литве установили более 150 км заграждений на границе с Белоруссией

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Председатель комитета сейма (парламента) Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил, что на границе с Белоруссией установлено более 150 км заграждений.
В Литве установили более 150 км заграждений на границе с Белоруссией
  • © Laurynas Kasčiūnas
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«Завершаем 2021 год с такими результатами: 150,4 км на границе защищено линией концертины, на 10 км установлено также стационарное заграждение», — написал он в Facebook.

Касчюнас добавил, что установка заграждений на белорусско-литовской границе будет завершена к осени 2022 года.

3 декабря правительство Литвы одобрило предложение продлить режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией и ввести его на границе с Польшей до 15 января.

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