В Литве установили более 150 км заграждений на границе с Белоруссией
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«Завершаем 2021 год с такими результатами: 150,4 км на границе защищено линией концертины, на 10 км установлено также стационарное заграждение», — написал он в Facebook.
Касчюнас добавил, что установка заграждений на белорусско-литовской границе будет завершена к осени 2022 года.
3 декабря правительство Литвы одобрило предложение продлить режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией и ввести его на границе с Польшей до 15 января.