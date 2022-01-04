На Гаити подтвердили информацию о покушении на премьер-министра
Офис премьер-министра Гаити Ариэля Анри подтвердил информацию о попытке покушения на главу правительства в годовщину независимости.
- AP
- © Odelyn Joseph
«Премьер-министр стал жертвой нападения», — цитирует РИА Новости сотрудника администрации.
Он добавил, что происшествия расследуется.
Ранее сообщалось, что на Ариэля Анри произошло покушение во время празднования Дня независимости страны.
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