На Гаити подтвердили информацию о покушении на премьер-министра

Короткая ссылка
Офис премьер-министра Гаити Ариэля Анри подтвердил информацию о попытке покушения на главу правительства в годовщину независимости.
На Гаити подтвердили информацию о покушении на премьер-министра
  • AP
  • © Odelyn Joseph

«Премьер-министр стал жертвой нападения», — цитирует РИА Новости сотрудника администрации.

Он добавил, что происшествия расследуется.

Ранее сообщалось, что на Ариэля Анри произошло покушение во время празднования Дня независимости страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить