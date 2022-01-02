На Гаити произошло покушение на премьер-министра

На премьер-министра Гаити Ариэля Анри произошло покушение во время празднования Дня независимости страны.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал VTV.

«В соборе города Гонаив произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере один человек погиб и несколько были ранены. Премьер-министр Гаити не пострадал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что действующая в этом районе вооружённая банда предостерегла главу правительства от посещения Гонаива.

В декабре Госдеп США подтвердил сообщения о том, что остававшиеся в плену у банд в Гаити миссионеры из США и Канады освобождены.