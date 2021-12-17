Госдеп подтвердил освобождение похищенных в Гаити миссионеров

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Госдеп США подтвердил сообщения о том, что остававшиеся в плену у банд в Гаити миссионеры из США и Канады освобождены.
Госдеп подтвердил освобождение похищенных в Гаити миссионеров
  • Reuters
  • © Ricardo Arduengo

«Мы приветствуем новость о том, что сегодня освобождены оставшиеся 12 человек, в том числе 11 американцев, которые были похищены 16 октября», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В Госдепе поблагодарили полицию Гаити и международные организации за содействие в освобождении граждан.

В октябре сообщалось, что группу американцев похитила в Гаити вооружённая банда, которая действует в стране уже несколько месяцев.

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