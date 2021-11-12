Канада вывезет часть персонала и семьи дипломатов из посольства в Гаити

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Министерство иностранных дел Канады приняло решение вывезти на родину семьи дипломатов и часть сотрудников посольства в Гаити.

«Ситуация в области безопасности в Гаити стремительно ухудшается. МИД Канады принял решение временно вывезти вспомогательный персонал и членов семей сотрудников канадского посольства из Гаити», — говорится в заявлении МИД Канады.

В ведомстве отметили, что в Порт-о-Пренсе остаются дипломаты и консульские работники, которые готовы оказать канадцам, находящимся в этой стране, помощь.

Дипломатическое представительство Канады продолжит работать.

Ранее в США подтвердили участие ФБР в освобождении похищенных на Гаити американцев.

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