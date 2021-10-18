В США подтвердили участие ФБР в освобождении похищенных на Гаити американцев

Белый дом подтверждает, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США участвует в освобождении похищенных на Гаити американских граждан.

«Официальные лица, включая ФБР, работают вместе с нашими дипломатами из посольства США в Порт-о-Пренсе», — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

Ранее сообщалось, что группу американцев похитила в Гаити вооружённая банда, которая действует в стране уже несколько месяцев.

По данным AFP, группу из 15—17 человек похитила вооружённая банда, которая в течение нескольких месяцев занимается кражами и похищением людей в районе между Порт-о-Пренсом и границей с Доминиканской Республикой.