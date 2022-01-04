Блинкен обсудил с «бухарестской девяткой» ситуацию вокруг Украины
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Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
«Госсекретарь и министры иностранных дел обсудили дестабилизирующее наращивание Россией военной мощи вдоль границы Украины, а также необходимость выработки единой и решительной позиции НАТО в части коллективной защиты своих союзников», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Вашингтон планирует продолжить консультации с партнёрами для выработки решения.
В «бухарестскую девятку» входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.
Ранее сообщалось, что Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону согласование действий в контексте ситуации вокруг Украины и сотрудничество в рамках НАТО.