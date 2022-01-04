Блинкен обсудил с «бухарестской девяткой» ситуацию вокруг Украины

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с коллегами из «бухарестской девятки» обсудил ситуацию вокруг Украины, а также вопросы НАТО.
Блинкен обсудил с «бухарестской девяткой» ситуацию вокруг Украины
  • globallookpress.com
  • © CNP/Consolidated News Photos

Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«Госсекретарь и министры иностранных дел обсудили дестабилизирующее наращивание Россией военной мощи вдоль границы Украины, а также необходимость выработки единой и решительной позиции НАТО в части коллективной защиты своих союзников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Вашингтон планирует продолжить консультации с партнёрами для выработки решения.

В «бухарестскую девятку» входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.

Ранее сообщалось, что Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону согласование действий в контексте ситуации вокруг Украины и сотрудничество в рамках НАТО.

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