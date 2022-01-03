Блинкен и Чавушоглу обсудили координацию действий в связи с ситуацией вокруг Украины

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили в понедельник по телефону согласование действий в контексте ситуации вокруг Украины и сотрудничество в рамках НАТО.
Блинкен и Чавушоглу обсудили координацию действий в связи с ситуацией вокруг Украины
  • AP
  • © Olivier Douliery

Об этом говорится заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Отмечается, что Блинкен и Чавушоглу говорили о «важности дальнейшей координации в связи с угрозой российской эскалации на Украине».

«Они также обсудили вопросы, касающиеся Африканского Рога, назначения Турцией специального представителя для обсуждения процесса нормализации отношений с Арменией и возможности углубления сотрудничества на двусторонней основе и в качестве союзников по НАТО с целью решения вопросов, представляющих взаимный интерес», — говорится в заявлении.

2 января президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом российские предложения по гарантиям безопасности.

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