Сирийский военный погиб, двое ранены при обстрелах в провинциях Хама и Алеппо

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Один сирийский военный погиб, ещё двое получили ранения в результате обстрелов в провинциях Хама и Алеппо.
Сирийский военный погиб, двое ранены при обстрелах в провинциях Хама и Алеппо
  • AP
  • © Hassan Ammar

Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

«В провинции Хама в результате снайперского обстрела, произведённого террористами из района Флайфель по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Кавкаба, убит один сирийский военнослужащий. В провинции Алеппо в результате миномётного обстрела, произведённого террористами из района Ибизму по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Урум-Эс-Сугра, ранения получили двое сирийских военнослужащих», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что террористы совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

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