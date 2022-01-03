Сирийский военный погиб, двое ранены при обстрелах в провинциях Хама и Алеппо

Один сирийский военный погиб, ещё двое получили ранения в результате обстрелов в провинциях Хама и Алеппо.

Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

«В провинции Хама в результате снайперского обстрела, произведённого террористами из района Флайфель по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Кавкаба, убит один сирийский военнослужащий. В провинции Алеппо в результате миномётного обстрела, произведённого террористами из района Ибизму по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Урум-Эс-Сугра, ранения получили двое сирийских военнослужащих», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что террористы совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии.