Террористы совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии

В российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в САР.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Минобороны России в Facebook.

Ранее в российском ЦПВС в САР заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» в Идлибе готовят провокацию с отравляющими веществами.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.