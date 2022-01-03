Песков: даты саммита «пятёрки» Совбеза ООН пока не определены
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«Дат пока нет», — приводит ТАСС его слова.
Песков также отметил, что совместное заявление лидеров России, Китая, США, Великобритании и Франции о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений было согласовано по дипломатическим каналам.
«Согласовывали по дипканалам. Текст полностью отображает позицию сторон и лидеров», — сказал он.
Ранее Песков заявил, что саммит лидеров стран «ядерной пятёрки» необходим и после их совместного заявления.