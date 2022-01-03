Песков: даты саммита «пятёрки» Совбеза ООН пока не определены

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что даты возможного саммита пяти государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, США, Китай и Франция) пока не определены.
Песков: даты саммита «пятёрки» Совбеза ООН пока не определены
  • © Пресс-служба президента РФ

«Дат пока нет», — приводит ТАСС его слова.

Песков также отметил, что совместное заявление лидеров России, Китая, США, Великобритании и Франции о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений было согласовано по дипломатическим каналам. 

«Согласовывали по дипканалам. Текст полностью отображает позицию сторон и лидеров», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что саммит лидеров стран «ядерной пятёрки» необходим и после их совместного заявления.

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