Песков: даты саммита «пятёрки» Совбеза ООН пока не определены

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что даты возможного саммита пяти государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, США, Китай и Франция) пока не определены.

«Дат пока нет», — приводит ТАСС его слова.

Песков также отметил, что совместное заявление лидеров России, Китая, США, Великобритании и Франции о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений было согласовано по дипломатическим каналам.

«Согласовывали по дипканалам. Текст полностью отображает позицию сторон и лидеров», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что саммит лидеров стран «ядерной пятёрки» необходим и после их совместного заявления.