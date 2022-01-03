Медрегулятор США одобрил применение бустерной вакцины Pfizer для подростков

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Медицинский регулятор FDA одобрил к применению бустерную дозу вакцины Pfizer-BioNTech против коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.
Медрегулятор США одобрил применение бустерной вакцины Pfizer для подростков
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«3 января 2022 года, заключив, что пересмотр данного разрешения на экстренное использование является целесообразным для защиты общественного здоровья или безопасности, FDA… разрешает использование вакцины в качестве однократной бустерной дозы для лиц в возрасте 12—15 лет», — приводит РИА Новости заявление регулятора.

22 декабря сообщалось, что американский медицинский регулятор FDA одобрил к экстренному применению таблетку от коронавируса компании Pfizer.

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