Глава МИД Германии Бербок проведёт переговоры с госсекретарём США 5 января
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«Министр иностранных дел Бербок в среду посетит Вашингтон, там она проведёт встречу с Энтони Блинкеном и другими партнёрами по переговорам», — приводит его слова РИА Новости.
В ходе встречи политики обсудят ситуацию вокруг Украины и предстоящие двухсторонние и международные форматы диалога с Россией, уточнил Бургер.
30 декабря Блинкен в ходе переговоров с главами МИД ФРГ, Франции и Великобритании обсудил форматы диалога с Россией.