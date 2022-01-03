Глава МИД Германии Бербок проведёт переговоры с госсекретарём США 5 января

Глава МИД Германии Анналена Бербок проведёт 5 января в Вашингтоне переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом сообщил в ходе брифинга представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер.

«Министр иностранных дел Бербок в среду посетит Вашингтон, там она проведёт встречу с Энтони Блинкеном и другими партнёрами по переговорам», — приводит его слова РИА Новости.

В ходе встречи политики обсудят ситуацию вокруг Украины и предстоящие двухсторонние и международные форматы диалога с Россией, уточнил Бургер.

30 декабря Блинкен в ходе переговоров с главами МИД ФРГ, Франции и Великобритании обсудил форматы диалога с Россией.