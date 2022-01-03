Политолог Почта объяснил слова Байдена о готовности «ответить» в случае обострения ситуации на Украине

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Дарья Ускова
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Джо Байдена в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским о том, что США готовы «решительно ответить» в случае обострения на украинской границе.
Политолог Почта объяснил слова Байдена о готовности «ответить» в случае обострения ситуации на Украине
  • © Sergii Kharchenko/NurPhoto/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Запад пытается заверять Украину в полной поддержке. Войны нет, поддержки нет, но словесные упражнения продолжаются», — отметил Почта.

По мнению аналитика, такие заявления являются типичным проявлением американской политики.

«Украина — не главный союзник США. Статус-кво на Украине для США не является приоритетным, а вот с Россией нужно дела как-то решать. Тем более, что главный противник для Соединённых Штатов сейчас — это Китай», — заключил собеседник RT.

Ранее президент Джо Байден в рамках телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил готовность Соединённых Штатов «решительно ответить» в случае обострения ситуации на украинской границе.

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