Политолог Почта объяснил слова Байдена о готовности «ответить» в случае обострения ситуации на Украине
- © Sergii Kharchenko/NurPhoto/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Запад пытается заверять Украину в полной поддержке. Войны нет, поддержки нет, но словесные упражнения продолжаются», — отметил Почта.
По мнению аналитика, такие заявления являются типичным проявлением американской политики.
«Украина — не главный союзник США. Статус-кво на Украине для США не является приоритетным, а вот с Россией нужно дела как-то решать. Тем более, что главный противник для Соединённых Штатов сейчас — это Китай», — заключил собеседник RT.
Ранее президент Джо Байден в рамках телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил готовность Соединённых Штатов «решительно ответить» в случае обострения ситуации на украинской границе.