В Южной Корее зафиксировали первые случаи смерти инфицированных «омикроном»

Первые два случая смерти среди инфицированных омикрон-штаммом коронавируса зарегистрированы в Южной Корее. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Минздрав страны.

«Органы здравоохранения в Кванджу, в 329 км к югу от Сеула, заявили, что тесты двоих недавно скончавшихся больных коронавирусом в городе, обоим за 90 лет, посмертно показали положительный результат на штамм «омикрон», — говорится в сообщении агентства.

Врачи продолжают устанавливать точную причину смертей.

Ранее власти Южной Кореи ввели обязательный десятидневный карантин для всех приезжающих из-за ситуации с новым штаммом COVID-19 «омикрон».