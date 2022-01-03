В Южной Корее зафиксировали первые случаи смерти инфицированных «омикроном»

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Первые два случая смерти среди инфицированных омикрон-штаммом коронавируса зарегистрированы в Южной Корее. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Минздрав страны.

«Органы здравоохранения в Кванджу, в 329 км к югу от Сеула, заявили, что тесты двоих недавно скончавшихся больных коронавирусом в городе, обоим за 90 лет, посмертно показали положительный результат на штамм «омикрон», — говорится в сообщении агентства.

Врачи продолжают устанавливать точную причину смертей.

Ранее власти Южной Кореи ввели обязательный десятидневный карантин для всех приезжающих из-за ситуации с новым штаммом COVID-19 «омикрон».

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