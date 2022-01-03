Биолог Баранова определила наиболее уязвимые перед COVID-19 группы крови

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Доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о наиболее уязвимых перед COVID-19 группах крови.

«В первой и третьей группе есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном», — объяснила врач в интервью «Ленте.Ру».

Таким образом, люди со второй и четвёртой группой крови более подвержены риску инфицирования коронавирусом, а с первой и третьей — наоборот.

По мнению Барановой, когда человек с данными антигенами встречается с новой коронавирусной инфекцией, то его антитела могут повлиять на вирус и приглушить его симптомы.

«Вероятность не заболеть или перенести инфекцию легко у обладателей первой и третьей группы крови ниже всего лишь процентов на десять», — пояснила она.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что следующий год может стать финальным для пандемии: когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, всё будет зависеть только от поведения населения.

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