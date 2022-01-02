Сирийский военный ранен в результате снайперского обстрела в Идлибе

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Сирийский военнослужащий получил ранение в результате снайперского обстрела в районе населённого пункта Кульджок в провинции Идлиб.

Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

«В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведённого террористами из района Караманли по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Кульджок, ранен один сирийский военнослужащий», — приводит ТАСС его слова.

1 января сообщалось, что в Идлибе при обстреле террористов погиб один сирийский военнослужащий.

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