Сирийский военный ранен в результате снайперского обстрела в Идлибе
Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
«В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведённого террористами из района Караманли по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Кульджок, ранен один сирийский военнослужащий», — приводит ТАСС его слова.
1 января сообщалось, что в Идлибе при обстреле террористов погиб один сирийский военнослужащий.