В Идлибе при обстреле террористов погиб один сирийский военнослужащий

В российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии рассказали, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили обстрел в идлибской зоне деэскалации в САР, в результате чего погиб один человек.

«Один сирийский военнослужащий погиб в результате миномётного обстрела, проведённого боевиками из района Бнин по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Хантутин», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Минобороны России в Facebook.

Всего за сутки был зафиксирован один обстрел со стороны позиций незаконных вооружённых формирований в зоне деэскалации Идлиб.

13 декабря в результате обстрела со стороны террористов в Идлибе погиб один военнослужащий армии САР.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.