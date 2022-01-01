В Идлибе при обстреле террористов погиб один сирийский военнослужащий
«Один сирийский военнослужащий погиб в результате миномётного обстрела, проведённого боевиками из района Бнин по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Хантутин», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Минобороны России в Facebook.
Всего за сутки был зафиксирован один обстрел со стороны позиций незаконных вооружённых формирований в зоне деэскалации Идлиб.
13 декабря в результате обстрела со стороны террористов в Идлибе погиб один военнослужащий армии САР.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.