В сирийском Идлибе при обстреле террористов погиб один военнослужащий армии САР
- AFP
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«В провинции Идлиб в результате обстрела террористами из противотанкового ракетного комплекса... погиб один сирийский военнослужащий, ещё четверо получили ранения», — говорится в сообщении на странице Минобороны России в Facebook.
Кулить добавил, что за сутки террористы совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен провели телефонный разговор.