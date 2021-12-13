В сирийском Идлибе при обстреле террористов погиб один военнослужащий армии САР

В сирийской провинции Идлиб в результате обстрела со стороны террористов погиб один военнослужащий армии САР, ещё четыре пострадали. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В провинции Идлиб в результате обстрела террористами из противотанкового ракетного комплекса... погиб один сирийский военнослужащий, ещё четверо получили ранения», — говорится в сообщении на странице Минобороны России в Facebook.

Кулить добавил, что за сутки террористы совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен провели телефонный разговор.