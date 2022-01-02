Премьер Финляндии заявила о праве страны на вступление в НАТО

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна имеет право подать заявку на вступление в альянс.
Премьер Финляндии заявила о праве страны на вступление в НАТО
  • AP

«Мы сохраняем возможность подать заявку на вступление в НАТО. Мы должны дорожить этой свободой выбора и сохранять её, потому что она касается права каждой страны принимать собственные решения в области безопасности», — передаёт её слова телеканал Yle.

Марин напомнила, что право выбора является основой европейской безопасности, закреплённой в ОБСЕ.

Ранее исследовательская компания Taloustutkimus Oy по заказу Консультативного совета по информации оборонного назначения при Минобороны Финляндии провела опрос среди жителей страны, чтобы выяснить их отношение к государственной политике безопасности.

Около половины опрошенных (51%) высказались против стремления к вступлению Финляндии в НАТО, 24% выступили за такую перспективу, а ещё 24% не смогли дать ответ.

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