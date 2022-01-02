В посольстве Израиля на Украине осудили прошедший накануне митинг националистов

Израиль осудил прошедший накануне в Киеве митинг украинских националистов в честь дня рождения Степана Бандеры. Об этом говорится в официальном заявлении израильского посольства на Украине.

«Израиль осуждает националистический марш в честь Степана Бандеры», — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы дипведомства.

В посольстве потребовали проведения расследования антисемитских проявлений во время митинга, по закону, принятому на Украине в 2021 году.

«Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв холокоста на Украине», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в честь 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры в Киеве состоялось ежегодное факельное шествие.