В Киеве состоялся митинг националистов в честь дня рождения Бандеры
Отмечается, что в митинге приняли участие несколько сотен человек.
Они прошли по центральным улицам Киева к офису украинского президента Владимира Зеленского с флагами украинской партии «Свобода» и других националистических организаций и горящими факелами.
По данным полиции, задержаний не производилось, митинг прошёл спокойно.
В декабре на площади Независимости в Киеве прошла акция протеста недовольных действиями украинских властей.