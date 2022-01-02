В Киеве состоялся митинг националистов в честь дня рождения Бандеры

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В честь 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры в Киеве состоялось ежегодное факельное шествие. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что в митинге приняли участие несколько сотен человек.

Они прошли по центральным улицам Киева к офису украинского президента Владимира Зеленского с флагами украинской партии «Свобода» и других националистических организаций и горящими факелами.

По данным полиции, задержаний не производилось, митинг прошёл спокойно.

В декабре на площади Независимости в Киеве прошла акция протеста недовольных действиями украинских властей.

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