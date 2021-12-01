На площади Независимости в Киеве проходит митинг недовольных действиями украинских властей.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на демонстрацию уже вышли около тысячи человек, при этом люди продолжают приходить.

Демонстранты держат флаги националистических украинских партий, а также флаги партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Участники протеста заявляют, что действия нынешней власти расцениваются ими «как государственный переворот».

3 ноября на площади возле Верховной рады в Киеве сотни человек провели марш против карантинных ограничений и вакцинации.