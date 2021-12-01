В Киеве проходит митинг недовольных действиями украинских властей

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На площади Независимости в Киеве проходит митинг недовольных действиями украинских властей.
В Киеве проходит митинг недовольных действиями украинских властей
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на демонстрацию уже вышли около тысячи человек, при этом люди продолжают приходить.

Демонстранты держат флаги националистических украинских партий, а также флаги партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Участники протеста заявляют, что действия нынешней власти расцениваются ими «как государственный переворот».

3 ноября на площади возле Верховной рады в Киеве сотни человек провели марш против карантинных ограничений и вакцинации.

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