США отменили торговые льготы для Эфиопии, Гвинеи и Мали
«Администрация (президента США Джо. — RT) Байдена... глубоко обеспокоена неконституционными изменениями во власти в Гвинее и Мали, а также серьёзными нарушениями международно признанных прав человека... на севере Эфиопии», — приводит ТАСС сообщение.
В документе сказано, что из-за этого вышеуказанные страны исключены из списка африканских государств, в отношении которых предусмотрены торговые льготные условия.
Ранее Министерство торговли США ввело рестрикции против 37 компаний из ряда стран.
В декабре Министерство финансов США ввело новые санкции, связанные с КНДР, Китаем и Мьянмой.