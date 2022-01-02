США отменили торговые льготы для Эфиопии, Гвинеи и Мали

Власти Соединённых Штатов отменили беспошлинный доступ на американский рынок для товаров из Эфиопии, Гвинеи и Мали. Об этом сообщается в заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах.

«Администрация (президента США Джо. — RT) Байдена... глубоко обеспокоена неконституционными изменениями во власти в Гвинее и Мали, а также серьёзными нарушениями международно признанных прав человека... на севере Эфиопии», — приводит ТАСС сообщение.

В документе сказано, что из-за этого вышеуказанные страны исключены из списка африканских государств, в отношении которых предусмотрены торговые льготные условия.

Ранее Министерство торговли США ввело рестрикции против 37 компаний из ряда стран.

В декабре Министерство финансов США ввело новые санкции, связанные с КНДР, Китаем и Мьянмой.