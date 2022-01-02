США отменили торговые льготы для Эфиопии, Гвинеи и Мали

Короткая ссылка
Власти Соединённых Штатов отменили беспошлинный доступ на американский рынок для товаров из Эфиопии, Гвинеи и Мали. Об этом сообщается в заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах.

«Администрация (президента США Джо. — RT) Байдена... глубоко обеспокоена неконституционными изменениями во власти в Гвинее и Мали, а также серьёзными нарушениями международно признанных прав человека... на севере Эфиопии», — приводит ТАСС сообщение.

В документе сказано, что из-за этого вышеуказанные страны исключены из списка африканских государств, в отношении которых предусмотрены торговые льготные условия.

Ранее Министерство торговли США ввело рестрикции против 37 компаний из ряда стран.

В декабре Министерство финансов США ввело новые санкции, связанные с КНДР, Китаем и Мьянмой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить