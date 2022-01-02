NYT: «омикрон» поражает лёгкие медленнее других вариантов коронавируса
Учёные провели эксперименты на мышах и хомяках и обнаружили, что «омикрон» поражает преимущественно верхние дыхательные пути — нос и носоглотку, и распространяется на лёгкие намного реже, чем иные штаммы коронавируса.
Согласно результатам исследований, в 12 образцах, взятых в дыхательных путях, «омикрон» распространялся медленнее «дельты».
Таким образом, по мнению специалистов, «омикрон» может вызывать менее тяжёлое течение заболевания.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН отметил, что быстрое распространение «омикрона» не означает, что количество смертей от COVID-19 увеличится.