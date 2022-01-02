NYT: «омикрон» поражает лёгкие медленнее других вариантов коронавируса

Короткая ссылка
Группа американских и японских учёных из медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета заявили, что омикрон-штамм COVID-19 меньше поражает лёгкие человека, нежели другие мутации вируса. Об этом пишет газета The New York Times.

Учёные провели эксперименты на мышах и хомяках и обнаружили, что «омикрон» поражает преимущественно верхние дыхательные пути — нос и носоглотку, и распространяется на лёгкие намного реже, чем иные штаммы коронавируса.

Согласно результатам исследований, в 12 образцах, взятых в дыхательных путях, «омикрон» распространялся медленнее «дельты».

Таким образом, по мнению специалистов, «омикрон» может вызывать менее тяжёлое течение заболевания.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН отметил, что быстрое распространение «омикрона» не означает, что количество смертей от COVID-19 увеличится.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить