ВОЗ официально признала игроманию заболеванием

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла компьютерную игроманию в МКБ-11 и официально признала психическим заболеванием. Об этом сообщается в одиннадцатом обновлении Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем.

Обновлённая международная классификация болезней обнародована на сайте организации.

Для вынесения диагноза нужно в течение одного года наблюдать у пациента признаки «игрового расстройства», которые негативно влияют на его социальную, профессиональную и личную жизнь.

Отмечается, что такой диагноз может поставить только прошедший специальное обучение профессиональный врач.

В 2019 году сообщалось, что в России могут создать единый перечень граждан с игровой зависимостью.