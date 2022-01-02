ВОЗ официально признала игроманию заболеванием
Обновлённая международная классификация болезней обнародована на сайте организации.
Для вынесения диагноза нужно в течение одного года наблюдать у пациента признаки «игрового расстройства», которые негативно влияют на его социальную, профессиональную и личную жизнь.
Отмечается, что такой диагноз может поставить только прошедший специальное обучение профессиональный врач.
В 2019 году сообщалось, что в России могут создать единый перечень граждан с игровой зависимостью.