Дюжаррик прокомментировал объявление персоной нон грата российского дипломата в Косове
«Никакого официального уведомления от властей Косово по поводу этого объявления.. не поступало», — передаёт РИА Новости заявление Дюжаррика.
Дипломат отметил, что «доктрина персоны нон грата неприменима к сотрудникам ООН» и не предусмотрена положением о МООНК.
По словам Дюжаррика, МООНК и ООН принимают необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудника и находятся в контакте с властями.
Ранее стало известно, что глава МИД Косова Доника Гервала объявила о высылке российского сотрудника миссии ООН.
В посольстве России в Сербии назвали провокацией объявление персоной нон грата российского дипломата в самопровозглашённой республике Косово.