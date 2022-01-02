Дюжаррик прокомментировал объявление персоной нон грата российского дипломата в Косове

Официальный представитель Генсека Организации Объединённых Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что миссия ООН в Косове (МООНК) не получала официального уведомления об объявлении Приштиной российского сотрудника персоной нон грата.

«Никакого официального уведомления от властей Косово по поводу этого объявления.. не поступало», — передаёт РИА Новости заявление Дюжаррика.

Дипломат отметил, что «доктрина персоны нон грата неприменима к сотрудникам ООН» и не предусмотрена положением о МООНК.

По словам Дюжаррика, МООНК и ООН принимают необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудника и находятся в контакте с властями.

Ранее стало известно, что глава МИД Косова Доника Гервала объявила о высылке российского сотрудника миссии ООН.

В посольстве России в Сербии назвали провокацией объявление персоной нон грата российского дипломата в самопровозглашённой республике Косово.