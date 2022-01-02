Newsbeast: профессор Сарияннис назвал возможные сроки окончания пандемии коронавируса

Профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис рассказал новостному сайту Newsbeast, что волна инфицирования омикрон-штаммом коронавируса спадёт к 20 февраля 2022 года.

По словам учёного, восходящая тенденция будет продолжаться до 20—22 января, средний за неделю уровень достигнет 66 тыс. случаев инфицирования COVID-19.

При этом он ссылается на математическую модель развития очередной «безудержной» волны пандемии.

«20 февраля, через месяц после пика волны «омикрона», уже завершится её спад», — сказал Сарияннис.

По его мнению, «омикрон» станет последней мутацией коронавируса.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что следующий год может стать финальным для пандемии: когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, всё будет зависеть только от поведения населения.