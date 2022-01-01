Политолог Мендкович прокомментировал ситуацию с признанием «Талибана» в мире

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович прокомментировал ситуацию с признанием движения «Талибан»* международным сообществом.

«На текущий момент, я считаю, ситуация с признанием принципиально изменилась. Внешние силы ждут принципиальных шагов от «Талибана»*, чтобы можно было оценить его реальную приверженность борьбе с терроризмом, наркоторговлей. Кроме того, всё ещё дебатируется вопрос об инклюзивном правительстве», — цитирует Мендковича РИА Новости.

По его мнению, без решения этих трёх вопросов невозможно официальное признание и обмен посольствами с другими странами.

«Хорошим шагом к признанию было бы официальное заявление о запрете «Аль-Каиды»**, арест лидеров этой группировки, которые скрываются на территории Афганистана, и выдача их заинтересованным странам, то есть России, США и ЕС», — дополнил Мендкович.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о консолидированной работе России с другими государствами в вопросе признания талибов.

Путин также подчеркнул, что ему бы хотелось, чтобы отношения между Россией и Афганистаном складывались лучшим образом, имея в виду взаимные интересы по стабилизации ситуации в регионе.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.