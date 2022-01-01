Немецкий обозреватель Франкенберг рассказал о недоверии Европы к США в вопросах безопасности

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Авторитет Соединённых Штатов как гарантов безопасности на мировой арене оказался подорван событиями 2021 года, заявил обозреватель немецкой газеты Frankfurter Algemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг.
Немецкий обозреватель Франкенберг рассказал о недоверии Европы к США в вопросах безопасности
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«Общая геополитическая и политическая ситуация в области безопасности такова, что Америка, которая полностью занята собой и посылает этот сигнал («Америка — превыше всего». — RT), — последнее, что нужно Западу», — пишет Франкенберг.

По его словам, штурм Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа в январе 2021 года и вывод американских войск из Афганистана подорвали авторитет США на внешнеполитической арене.

«Их (Соединённых Штатов. — RT) партнёры больше не могут полагаться на западное превосходство так же естественно, как раньше», — заключил Франкенберг. 

Ранее президент США Джозеф Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул особую ответственность обеих стран за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом.

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