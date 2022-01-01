Немецкий обозреватель Франкенберг рассказал о недоверии Европы к США в вопросах безопасности
- Legion-Media
«Общая геополитическая и политическая ситуация в области безопасности такова, что Америка, которая полностью занята собой и посылает этот сигнал («Америка — превыше всего». — RT), — последнее, что нужно Западу», — пишет Франкенберг.
По его словам, штурм Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа в январе 2021 года и вывод американских войск из Афганистана подорвали авторитет США на внешнеполитической арене.
«Их (Соединённых Штатов. — RT) партнёры больше не могут полагаться на западное превосходство так же естественно, как раньше», — заключил Франкенберг.
Ранее президент США Джозеф Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул особую ответственность обеих стран за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом.