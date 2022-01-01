Зеленский поздравил Макрона с началом председательства Франции в Совете ЕС
- Legion-Media
«Поздравляю Эммануэля Макрона с началом председательства Франции в Совете ЕС», — написал Зеленский в своём Twitter.
Вітаю @EmmanuelMacron з початком головування 🇫🇷 в Раді ЄС @Europe2022FR. Бажаю успіхів у просуванні амбітного порядку денного ЄС і подоланні викликів. Розраховуємо на підтримку європейських прагнень 🇺🇦 і подальше поглиблення співпраці 🇺🇦-🇪🇺, зокрема у сфері безпеки. #EU2022FR— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 1, 2022
Он пожелал Франции успехов в продвижении повестки дня Евросоюза.
Украинский лидер также выразил надежду на поддержку европейских стремлений Украины.
Ранее стало известно, что Франция на ближайшие полгода приступила к исполнению обязанностей председателя Совета Евросоюза на смену Словении.