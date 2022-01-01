Франция приняла председательство в Совете Евросоюза

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Франция на ближайшие полгода приступила к исполнению обязанностей председателя Совета Евросоюза на смену Словении.

Как сообщает РИА Новости, страна-председатель должна выполнять задачи по организации работы Совета, формированию повестки и графика.

По словам европейского дипломата в Брюсселе, Париж намерен за время председательствования организовать около 2 тыс. встреч на разных уровнях, 400 из которых пройдут на территории Франции.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано ранее заявил, что Евросоюз выступает за обсуждение вопросов безопасности с Россией в рамках уже существующих форматов.

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