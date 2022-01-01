Сенатор Пушков рассказал о цели призыва опубликовать антироссийские санкции

Бывшие послы США в России хотят помешать переговорам между Москвой и Вашингтоном, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Таким образом он прокомментировал сообщение о заявлении бывших послов США в России Майкла Макфола и Александра Вершбоу, а также нескольких бывших американских дипломатов на Украине с призывом предоставить список антироссийских санкций.

«Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

По его словам, угрозы санкциями вместо предоставления гарантий являются верным средством для срыва переговоров.

Ранее сообщалось, что бывшие сотрудники администрации США по нацбезопасности и специалисты по России призвали Вашингтон опубликовать список согласованных санкций против России, которые будут введены в случае нападения на Украину.