Армия Израиля сообщила о выпущенных из сектора Газа ракетах

Армия Израиля зафиксировала запуск двух ракет из сектора Газа, снаряды упали у побережья Тель-Авива.

«Этим утром было обнаружено два ракетных запуска из сектора Газа в сторону Средиземного моря. Ракеты упали у побережья Тель-Авива», — говорится в сообщении военных в Twitter.

מוקדם יותר הבוקר זוהו שני שיגורים מרצועת עזה לים התיכון אשר נפלו מול חופי גוש דן.

בהתאם למדיניות לא הופעלה התרעה ולא בוצעו יירוטים — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 1, 2022

Отмечается, что воздушная тревога не объявлялась, перехват снарядов не производился.

Ранее израильские танки поразили артиллерийским огнём несколько военных постов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.