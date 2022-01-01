Армия Израиля сообщила о выпущенных из сектора Газа ракетах
- AP
«Этим утром было обнаружено два ракетных запуска из сектора Газа в сторону Средиземного моря. Ракеты упали у побережья Тель-Авива», — говорится в сообщении военных в Twitter.
מוקדם יותר הבוקר זוהו שני שיגורים מרצועת עזה לים התיכון אשר נפלו מול חופי גוש דן.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 1, 2022
בהתאם למדיניות לא הופעלה התרעה ולא בוצעו יירוטים
Отмечается, что воздушная тревога не объявлялась, перехват снарядов не производился.
Ранее израильские танки поразили артиллерийским огнём несколько военных постов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.