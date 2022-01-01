Армия Израиля сообщила о выпущенных из сектора Газа ракетах

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Армия Израиля зафиксировала запуск двух ракет из сектора Газа, снаряды упали у побережья Тель-Авива.
Армия Израиля сообщила о выпущенных из сектора Газа ракетах
  • AP

«Этим утром было обнаружено два ракетных запуска из сектора Газа в сторону Средиземного моря. Ракеты упали у побережья Тель-Авива», — говорится в сообщении военных в Twitter.

Отмечается, что воздушная тревога не объявлялась, перехват снарядов не производился.

Ранее израильские танки поразили артиллерийским огнём несколько военных постов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

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