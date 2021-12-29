Танки поразили военные посты ХАМАС в Газе в ответ на ранение израильтянина

Израильские танки поразили артиллерийским огнём несколько военных постов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Атака произошла после ранения израильтянина из огнестрельного оружия у границы с сектором Газа.

«В ответ на ранение израильского гражданского лица в районе, прилегающем к границе с сектором Газа, танки Армии обороны Израиля нанесли удары по военным постам на севере сектора Газа, принадлежащим движению ХАМАС», — приводит ТАСС заявление израильских военных.

26 декабря неизвестные атаковали израильский военный пост в Шхеме. Об этом заявили в армии Израиля.