Неизвестные атаковали израильский военный пост в Шхеме, заявили в армии Израиля.

«Только что произошла попытка обстрела военного поста в Шхеме (Иудея и Самария). О пострадавших не сообщалось. После тщательных поисков в этом районе были обнаружены десятки оружейных гильз. Солдаты ЦАХАЛ продолжают обыскивать район», — говорится в сообщении.

Только что произошла попытка обстрела военного поста в Шхеме (Иудея и Самария). О пострадавших не сообщалось.



После тщательных поисков в этом районе были обнаружены десятки оружейных гильз. Солдаты ЦАХАЛ продолжают обыскивать район. — Армия обороны Израиля (@IdfRussian) December 25, 2021

Предположительно, стрельба велась из машины, которая ехала со стороны Наблуса.

В начале декабря сообщалось, что израильские силовики нейтрализовали палестинца, напавшего с ножом на израильтянина в Иерусалиме.