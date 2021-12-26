Неизвестные атаковали израильский военный пост
- AP
«Только что произошла попытка обстрела военного поста в Шхеме (Иудея и Самария). О пострадавших не сообщалось. После тщательных поисков в этом районе были обнаружены десятки оружейных гильз. Солдаты ЦАХАЛ продолжают обыскивать район», — говорится в сообщении.
Только что произошла попытка обстрела военного поста в Шхеме (Иудея и Самария). О пострадавших не сообщалось.— Армия обороны Израиля (@IdfRussian) December 25, 2021
После тщательных поисков в этом районе были обнаружены десятки оружейных гильз. Солдаты ЦАХАЛ продолжают обыскивать район.
Предположительно, стрельба велась из машины, которая ехала со стороны Наблуса.
В начале декабря сообщалось, что израильские силовики нейтрализовали палестинца, напавшего с ножом на израильтянина в Иерусалиме.