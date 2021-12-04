В Иерусалиме нейтрализовали напавшего с ножом палестинца

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Израильские силовики нейтрализовали палестинца, напавшего с ножом на израильтянина в Иерусалиме.
В Иерусалиме нейтрализовали напавшего с ножом палестинца
  • © Пресс-служба полиции Израиля

«Сегодня около 16:30 25-летний... житель Сальфита прибыл к площади у Шхемских ворот в Восточном Иерусалиме. Подойдя к проходившему мимо гражданскому лицу, он вытащил нож и атаковал его. Он также пытался зарезать бойца пограничной полиции, дежурившего на месте», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы израильской полиции.

Отмечается, что нападавший был нейтрализован. По данным израильских СМИ — убит.

Пострадавший был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в США застрелили пытавшегося проникнуть на военный объект человека с ножом.

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