В Иерусалиме нейтрализовали напавшего с ножом палестинца

Израильские силовики нейтрализовали палестинца, напавшего с ножом на израильтянина в Иерусалиме.

«Сегодня около 16:30 25-летний... житель Сальфита прибыл к площади у Шхемских ворот в Восточном Иерусалиме. Подойдя к проходившему мимо гражданскому лицу, он вытащил нож и атаковал его. Он также пытался зарезать бойца пограничной полиции, дежурившего на месте», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы израильской полиции.

Отмечается, что нападавший был нейтрализован. По данным израильских СМИ — убит.

Пострадавший был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в США застрелили пытавшегося проникнуть на военный объект человека с ножом.