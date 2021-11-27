В США застрелили пытавшегося проникнуть на военный объект человека с ножом

В США застрелили неизвестного, который предпринял попытку проникнуть с ножом на территорию пункта подготовки новобранцев Корпуса морской пехоты США в Сан-Диего.

Как сообщает CNN со ссылкой на представителя военного объекта, мужчина подъехал к КПП военного объекта, где тренируются новобранцы. Караульные приказали мужчине остановиться, однако он вышел из машины с ножом и направился в их сторону.

Охране после ряда предупреждений пришлось открыть огонь, неизвестный скончался на месте.

Следственное управление ВМС США будет расследовать инцидент.

Ранее CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщало, что военные США застрелили двух вооружённых людей в аэропорту Кабула.

Инцидент произошёл после того, как вооружённые люди открыли огонь по военнослужащим США, которые обеспечивают безопасность эвакуируемых из Афганистана лиц в аэропорту.