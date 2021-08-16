CNN: военные США застрелили двух вооружённых людей в аэропорту Кабула

Американские военные застрелили двух вооружённых мужчин в международном аэропорту Кабула.

Об этом информирует CNN со ссылкой на источник в Министерстве обороны США.

Как отмечается, инцидент произошёл после того, как вооружённые люди открыли огонь по военнослужащим США, которые обеспечивают безопасность эвакуируемых из Афганистана лиц в аэропорту.

Кроме того, сообщается, что в результате другого инцидента в аэропорту Кабула американский военный получил огнестрельное ранение.

Подробности произошедшего не приводятся.

Ранее появилась информация о том, что по меньшей мере семь человек погибли в аэропорту Кабула в результате хаоса, который возник во время эвакуации, проводимой военно-транспортными самолётами США.