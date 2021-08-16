AP: семь человек погибли из-за возникшего в аэропорту Кабула хаоса во время эвакуации
- Reuters
Собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что некоторые афганцы выбежали на взлётно-посадочную полосу, а ряд людей «держались за борт» самолёта перед его взлётом.
Также агентство напомнило о попавшем в сеть видео, на котором, предположительно, несколько человек падают с набирающего высоту над Кабулом самолёта.
Утром 16 августа AFP со ссылкой на очевидцев сообщило, что американские военные начали делать предупредительные выстрелы в воздух после того, как большая толпа прорвалась на лётное поле аэропорта Кабула.