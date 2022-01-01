В ЕС в 2020 году зафиксировано первое за 10 лет снижение экспорта игристых вин

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Экспорт игристых вин странами ЕС за пределы союза в 2020 году снизился впервые за десять лет, сообщает статистическая служба Евросоюза Eurostat.
В ЕС в 2020 году зафиксировано первое за 10 лет снижение экспорта игристых вин
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«В 2020 году экспорт игристых вин ЕС в страны вне ЕС составил 495 млн л — спад по сравнению с 528 млн л, которые экспортировали в 2019 году. Это было первое снижение показателей экспорта игристых вин за пределы ЕС за десятилетие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экспорт снизился на 6%.

В то же время объёмы продаж шампанского упали более чем на 20%.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что претензии Европы к России на возмещение ущерба, полученного европейскими странами из-за программы импортозамещения в Российской Федерации, являются примером беспрецедентного цинизма.

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