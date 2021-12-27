Матвиенко назвала цинизмом претензии ЕС из-за импортозамещения в России

Короткая ссылка
Претензии Европы к России на возмещение ущерба, полученного европейскими странами из-за программы импортозамещения в Российской Федерации, являются примером беспрецедентного цинизма. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко назвала цинизмом претензии ЕС из-за импортозамещения в России
  • Legion-Media

«Беспредельно циничная политика. Сначала Евросоюз ввёл санкции против России. И что они ожидали? Что мы будем просто с этим мириться, сидеть сложа руки и не производить импортозамещения тех товаров, которые к нам не поступают в связи с санкциями на наш рынок?» — заявила Матвиенко в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вёл канал «Россия 24».

Проведением политики импортозамещения Россия не нарушила ни норм Всемирной торговой организации, ни правил конкурентной торговли, подчеркнула она.

Матвиенко также сообщила, что российские власти намерены продолжить проводить импортозамещение для обеспечения стабильного состояния экономики России.

Ранее, как сообщала газета «Известия», Евросоюз потребовал от России €290 млрд посредством обращения во Всемирную торговую организацию.

Претензии ЕС связаны с тремя принятыми Россией мерами: «дискриминационной оценкой заявок на госзакупки», требованиями получения предварительных разрешений и национальными квотами при государственных закупках.

Сенатор Ольга Ковитиди в беседе с RT отметила, что подобное требование является «признанием ЕС ошибочности» санкционной политики в отношении России, нанёсшей «непоправимый ущерб» европейскому экономическому сообществу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить