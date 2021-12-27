Матвиенко назвала цинизмом претензии ЕС из-за импортозамещения в России

Претензии Европы к России на возмещение ущерба, полученного европейскими странами из-за программы импортозамещения в Российской Федерации, являются примером беспрецедентного цинизма. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Беспредельно циничная политика. Сначала Евросоюз ввёл санкции против России. И что они ожидали? Что мы будем просто с этим мириться, сидеть сложа руки и не производить импортозамещения тех товаров, которые к нам не поступают в связи с санкциями на наш рынок?» — заявила Матвиенко в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вёл канал «Россия 24».

Проведением политики импортозамещения Россия не нарушила ни норм Всемирной торговой организации, ни правил конкурентной торговли, подчеркнула она.

Матвиенко также сообщила, что российские власти намерены продолжить проводить импортозамещение для обеспечения стабильного состояния экономики России.

Ранее, как сообщала газета «Известия», Евросоюз потребовал от России €290 млрд посредством обращения во Всемирную торговую организацию.

Претензии ЕС связаны с тремя принятыми Россией мерами: «дискриминационной оценкой заявок на госзакупки», требованиями получения предварительных разрешений и национальными квотами при государственных закупках.

Сенатор Ольга Ковитиди в беседе с RT отметила, что подобное требование является «признанием ЕС ошибочности» санкционной политики в отношении России, нанёсшей «непоправимый ущерб» европейскому экономическому сообществу.