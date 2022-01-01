Канцлер ФРГ затронул тему Украины в своём новогоднем обращении

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В рамках первого на должности канцлера ФРГ новогоднем обращении Олаф Шольц затронул тему Украины, заявив о нерушимости границ государства.
Канцлер ФРГ затронул тему Украины в своём новогоднем обращении
  • AP

Он напомнил, что 1 января Германия займёт место председателя в Большой семёрке.

«Для безопасности в Европе неотъемлемым является трансатлантическое сотрудничество. В ситуации с Украиной мы стоим перед новым вызовом. Нерушимость границ является большой ценностью и не является предметом переговоров», — цитирует заявление Шольца РИА Новости.

Ранее канцлер ФРГ отметил, что Германия и Франция намерены оживить нормандский формат и снова сделать его эффективным.

По его словам, это обсуждалось с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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