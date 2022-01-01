Налоговое соглашение между Россией и Нидерландами прекратило своё действие

Соглашение между властями России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов на доходы и имущество утратило свою силу.

Как сообщает ТАСС, Минфин России провёл ранее переговоры с финансовым ведомством Нидерландов по внесению изменений в соглашение на условиях, аналогичных с уже согласованными с Кипром, Люксембургом и Мальтой.

В королевстве не согласились на условия Москвы и настаивали на расширении перечня доходов, облагаемых по пониженным ставкам.

В июне 2021 года официальный представитель Минфина Нидерландов Хелен Хаверкорт сообщила о получении уведомления от России о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения между странами.