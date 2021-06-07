Нидерланды получили уведомление от России о денонсации налогового соглашения

Официальный представитель Минфина Нидерландов Хелен Хаверкорт сообщила о получении уведомления от России о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения между странами.

«Россия уведомила о расторжении соглашения об избежании двойного налогообложения между Нидерландами и Россией в одностороннем порядке», — передаёт ТАСС заявление Хаверкорт.

Отмечается, что соглашение прекратит действовать с 1 января 2022 года.

26 мая президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами.

Ранее сообщалось, что Минфин России намерен скорректировать налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией. По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, «это позволит охватить более 90% выплат в транзитные юрисдикции и дополнительно пополнить казну России».