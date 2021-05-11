Минфин скорректирует налоговые соглашения с Гонконгом и Сингапуром
- РИА Новости
Об этом заявил статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов.
«В части продолжения работы по изменению соглашений, как я неоднократно отмечал, у нас осталось три ключевые юрисдикции — это Швейцария, Гонконг, Сингапур. По ним мы также будем предлагать внести изменения в соглашения», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что «это позволит охватить более 90% выплат в транзитные юрисдикции и дополнительно пополнить казну России».
Ранее Сазанов прокомментировал ситуацию с налоговым соглашением с Нидерландами.