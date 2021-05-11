Минфин скорректирует налоговые соглашения с Гонконгом и Сингапуром

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Минфин России предложит изменения в налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией.
Минфин скорректирует налоговые соглашения с Гонконгом и Сингапуром
  • РИА Новости

Об этом заявил статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов.

«В части продолжения работы по изменению соглашений, как я неоднократно отмечал, у нас осталось три ключевые юрисдикции — это Швейцария, Гонконг, Сингапур. По ним мы также будем предлагать внести изменения в соглашения», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что «это позволит охватить более 90% выплат в транзитные юрисдикции и дополнительно пополнить казну России».

Ранее Сазанов прокомментировал ситуацию с налоговым соглашением с Нидерландами.

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