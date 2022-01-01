Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис 1 января вступит в должность президента страны

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Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис 1 января заступит на должность президента страны.

Как сообщает РИА Новости, парламент проголосовал за кандидатуру Кассиса в декабре 2021 года.

В прошлом году он занимал пост вице-президента Швейцарии, совмещая его с должностью федерального советника по международным делам, где Кассис работает с 2017 года.

Отмечается, что это одно из самых быстрых продвижений в политической карьере.

Ранее СМИ сообщали, что в Кремле начали подготовку к выборам президента в 2024 году. 

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