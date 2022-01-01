В центре Софии задержали пропагандиста против вакцин от COVID-19 с гранатой

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В центре столицы Болгарии задержали мужчину с гранатой, который выкрикивал лозунги против вакцинации от коронавирусной инфекции.
В центре Софии задержали пропагандиста против вакцин от COVID-19 с гранатой
  • Reuters
  • © Stoyan Nenov

По данным Болгарского национального радио (БНР), инцидент произошёл неподалёку от площади князя Александра I. Задержанный призывал граждан отказаться от ношения масок, соблюдения прочих мер и к отказу от вакцинации от COVID-19.

Прохожие вызвали полицию, нарушитель был задержан. При обыске сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него ручную гранату.

Впоследствии также была задержана женщина, с которой он прибыл в Софию. В машине спутницы правонарушителя были два пистолета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» ранее назвал противников вакцинации от коронавирусной инфекции «опасными дураками».

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко отметил, что подобная агитация, по его мнению, — это «неразумные действия».

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