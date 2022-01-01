В центре Софии задержали пропагандиста против вакцин от COVID-19 с гранатой

В центре столицы Болгарии задержали мужчину с гранатой, который выкрикивал лозунги против вакцинации от коронавирусной инфекции.

По данным Болгарского национального радио (БНР), инцидент произошёл неподалёку от площади князя Александра I. Задержанный призывал граждан отказаться от ношения масок, соблюдения прочих мер и к отказу от вакцинации от COVID-19.

Прохожие вызвали полицию, нарушитель был задержан. При обыске сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него ручную гранату.

Впоследствии также была задержана женщина, с которой он прибыл в Софию. В машине спутницы правонарушителя были два пистолета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» ранее назвал противников вакцинации от коронавирусной инфекции «опасными дураками».

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко отметил, что подобная агитация, по его мнению, — это «неразумные действия».