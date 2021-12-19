Песков назвал антиваксеров «опасными дураками»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» назвал противников вакцинации от коронавирусной инфекции «опасными дураками».
Песков назвал антиваксеров «опасными дураками»
  • Reuters

«Опасными дураками — это два слова. Одним словом это не выразишь», — цитирует ТАСС официального представителя Кремля.

Так он ответил на вопрос о том, как можно охарактеризовать одним словом людей, которые сами отказываются от прививки и агитируют других занять аналогичную позицию.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко отметил, что подобная агитация, по его мнению, — это «неразумные действия».

По мнению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, так поступают «люди, поражённые страхом».

Ранее в интервью RT политолог и депутат Государственной думы Олег Матвейчев допустил введение административной или уголовной ответственности для антиваксеров.

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