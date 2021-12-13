Депутат Матвейчев допустил введение административной или уголовной ответственности для антиваксеров

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Социологи внимательно изучают влияние антиваксеров на общественные настроения в стране. Об этом в интервью RT заявил политолог и депутат Государственной думы Олег Матвейчев. По его словам, сейчас наблюдается некий спад доверия к противникам вакцинации, но ситуация может измениться в худшую сторону, и тогда встанет вопрос о введении санкций за антиваксерскую пропаганду.
Депутат Матвейчев допустил введение административной или уголовной ответственности для антиваксеров
  • РИА Новости

«Если ситуация будет ещё более серьёзная (тем более идёт штамм «омикрон», мы ещё не знаем, как он будет себя вести), то мы будем ставить вопрос в Госдуме, чтобы вводить административные или даже уголовные санкции за антиваксерскую пропаганду. Они пропагандируют геноцид», — заявил Олег Матвейчев.

Смотрите полную версию интервью Матвейчева ведущему рубрики «Укол зонтиком» Виталию Серуканову.

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