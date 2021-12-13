Депутат Матвейчев допустил введение административной или уголовной ответственности для антиваксеров

Социологи внимательно изучают влияние антиваксеров на общественные настроения в стране. Об этом в интервью RT заявил политолог и депутат Государственной думы Олег Матвейчев. По его словам, сейчас наблюдается некий спад доверия к противникам вакцинации, но ситуация может измениться в худшую сторону, и тогда встанет вопрос о введении санкций за антиваксерскую пропаганду.

РИА Новости

«Если ситуация будет ещё более серьёзная (тем более идёт штамм «омикрон», мы ещё не знаем, как он будет себя вести), то мы будем ставить вопрос в Госдуме, чтобы вводить административные или даже уголовные санкции за антиваксерскую пропаганду. Они пропагандируют геноцид», — заявил Олег Матвейчев. Смотрите полную версию интервью Матвейчева ведущему рубрики «Укол зонтиком» Виталию Серуканову.