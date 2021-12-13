Депутат Матвейчев допустил введение административной или уголовной ответственности для антиваксеров
- РИА Новости
«Если ситуация будет ещё более серьёзная (тем более идёт штамм «омикрон», мы ещё не знаем, как он будет себя вести), то мы будем ставить вопрос в Госдуме, чтобы вводить административные или даже уголовные санкции за антиваксерскую пропаганду. Они пропагандируют геноцид», — заявил Олег Матвейчев.
Смотрите полную версию интервью Матвейчева ведущему рубрики «Укол зонтиком» Виталию Серуканову.